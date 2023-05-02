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Борковский Болеслав Юзефов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борковский
Имя
Болеслав
Отчество
Юзефов
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130246. БОРКОВСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ (Теофиль-Константинъ) Юзефовъ. К. г. Лукова, 23 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 29 уч. г. Варшавы, 169, 5 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 31 Авг. 909. | 908 120552 170¹ М. | 904 20635 169 М. | 908 1193 169 М.

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