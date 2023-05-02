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Зибро Яков Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зибро
Имя
Яков
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4946. ЗИБРО ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Ставропольск. г., Терск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 апреля 923.

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