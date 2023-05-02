Никитин Виктор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5067. Никитин Виктор Михайлович, 30 л. Гр. г. Усть-Сысольск; — М. Н. С. 1 уч. Усть-Сысольск. у. Растление и изнасилов., лиш. св. 10 л. с зач. пр. з. с 2 июля. Исп. 19 сент. 919.
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