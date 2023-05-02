Чесноков Иван Леонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Леонович
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11717. ЧЕСНОКОВ, ИВАН ЛЕОНОВИЧ, 53 л. Гр. Задонск. у., Н.-Студенецк. в., с. Патриаршего; — Н. С. 2 р. Падовск. у. Спекуляц., лиш. св. 3 г., по амн. 1 г. условно. Исп. 25 дек. 920.
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