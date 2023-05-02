Кухтин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухтин Петр Иванович

Кухтин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кухтин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7759. КУХТИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, 25 л., Кингисепск. у., Осьминск в., д. Луговской. В. Т. б. Петроградск окр. Ст. ст. 116, 180 п. «з», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.