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Кузнецов Никита Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Никита
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7349. КУЗНЕЦОВ НИКИТА ФИЛИППОВИЧ, 30 л., Одоевск. у., Скоморошенск. в., д. Семеновки. Н. С. 4 уч. Одоевск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 12 ноября 923.

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