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Полтавский Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полтавский
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10462. Полтавский Петр Петрович, 31 г., Богучарск. у., д. Полтавской. Воронежск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 15 мая 926.

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