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Фоминых Кирилл Фролов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоминых
Имя
Кирилл
Отчество
Фролов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140613. ФОМИНЫХЪ, КИРИЛЛЪ ФРОЛОВЪ. К. Ачинск. у., Александровск. в., д. Старой Бурни, 39 л.; — З. Н. 8 уч. Осинск. у. 4 Авг. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909. | 906 66818 170¹ М.

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