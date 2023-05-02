Фоминых Кирилл Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоминых
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140613. ФОМИНЫХЪ, КИРИЛЛЪ ФРОЛОВЪ. К. Ачинск. у., Александровск. в., д. Старой Бурни, 39 л.; — З. Н. 8 уч. Осинск. у. 4 Авг. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909. | 906 66818 170¹ М.
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