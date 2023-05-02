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Серебряков Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебряков
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9012. СЕРЕБРЯКОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 41 г., Балаганск. у., Осинск. в., д. Енгучи. Н. С. 5 уч. г. Иркутска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 18 сент. 923.

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