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Джунковский Иосиф Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джунковский
Имя
Иосиф
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3897. ДЖУНКОВСКИЙ ИОСИФ ИВАНОВИЧ, 53 л., Черниговск. г., Конотопск. у., д. Плоское. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 109, 110, лиш. св. 4 г. 5 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 апр. 923.

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