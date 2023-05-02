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Безкоровайный Митрофан Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безкоровайный
Имя
Митрофан
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129969. БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, МИТРОфанъ Архиповъ. К. Ямпольск. у., Пеньковск. в., с. Пасынковъ, 33 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 152, 3 ч. 309 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 28 Авг. 909. | 904 830 170 М.

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