Безкоровайный Митрофан Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безкоровайный
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129969. БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, МИТРОфанъ Архиповъ. К. Ямпольск. у., Пеньковск. в., с. Пасынковъ, 33 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 152, 3 ч. 309 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 28 Авг. 909. | 904 830 170 М.
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