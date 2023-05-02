Варакина Александра Прокопьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варакина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Прокопьевна
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 995. Варакина Александра Прокопьевна, 21 г., Архангельск. у., Кевостровск. в., д. Кяростро. Н. С. 1 уч. г. Архангельска. Ст. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21/ІХ—26.
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