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Позняков Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Позняков
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
10 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
27779. ПОЗНЯКОВ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 34 л. Петрозаводск. у., Шуйск. в.; — Н. С. 1 уч. г. Петрозаводска. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 10 апр. 920.

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