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Повышев Федор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Повышев
Имя
Федор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7795. ПОВЫШЕВ ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ, 48 л., Ижевск. у., Кыплутск. в., п. Орловского. Вотск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 23 нояб. 923

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