Юрышева Агриппина Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрышева
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8444. ЮРЫШЕВА, АГРИППИНА ГРИГОРЬЕВНА (она же Калинина), 38 л. Гр. Ветлужск. у., Хмелевицк. в., д. Красногора; - Н. С. 10 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 5 д. Исп. 29 окт. 919. | предыдущие судимости 913 163209 2 ч. 1655 У. | 905 10136 170 М. | 910 60219 2 ч. 1655 У. | 903 32919 169 М. | 906 53296 1 ч. 1655 У.
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