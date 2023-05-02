Юрышева Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрышева Агриппина Григорьевна

Юрышева Агриппина Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрышева
Имя
Агриппина
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8444. ЮРЫШЕВА, АГРИППИНА ГРИГОРЬЕВНА (она же Калинина), 38 л. Гр. Ветлужск. у., Хмелевицк. в., д. Красногора; - Н. С. 10 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 5 д. Исп. 29 окт. 919. | предыдущие судимости 913 163209 2 ч. 1655 У. | 905 10136 170 М. | 910 60219 2 ч. 1655 У. | 903 32919 169 М. | 906 53296 1 ч. 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.