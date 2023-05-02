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Драгель Бронислав Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драгель
Имя
Бронислав
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4076. ДРАГЕЛЬ БРОНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ, 26 л., Рд. в Виленск. у., Дисненск. у. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. ст. 139, 208, лиш. св. 1 г. Исп. 15 июня 923.

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