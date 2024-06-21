Бабурин Петр Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабурин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142797. БАБУРИНЪ, ПЕТРЪ ГА ВРИловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Калязин. у., Расловск. в., с. Старобислова, 28 л.; — Москов. О. С. 28 Мая 909, 4 п. 134, 2 ч. 1655 и 1663 У., по сов. съ приг. СПБ. О С. отъ 1 Сент. 909 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.) арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Окт. 909. | 907 62998 170 М. | 98 75108 169 М, | 906 75019 169 М. | 98 41414 169 М. | 903 г. Москов. Воен. О. С. — арест. отд. 5 л. | 901 17444 1655 У. | 97 71853 169 М.
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