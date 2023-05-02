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Азимов Шир-Али

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азимов
Имя
Шир-Али
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44728. АЗИМОВЪ, ШИРЪ-АЛИ. Под. с., 30 л., рд. и прип. въ Китаѣ; — Ново-Маргелан. О. С., 115, 134, 135, 2 ч. 1459 и 1634 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 31 Мая 905.

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