Землянский Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Землянский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3519. ЗЕМЛЯНСКИЙ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л, Амурск. у., Завитинск. в., д. Михайловки. Н. С. 1 уч. Славгородск. у. Ст. ст. 2 ч. 157, 185, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—24.
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