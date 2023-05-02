Чащин Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащин Андрей Яковлев

Чащин Андрей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чащин
Имя
Андрей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141076. ЧАЩИНЪ, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВЪ. Ряд. изъ к. Яранск. у., Шешурск. в., д. Покровки, 20 л.; — Пермск. О. С. 2 Сент. 909, 140, 1666 и 1681 У. и Воин. У., одиночн. воен. тюр. 2 м. или стр. ар. 5 н. Исп. 26 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close