Чащин Андрей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чащин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141076. ЧАЩИНЪ, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВЪ. Ряд. изъ к. Яранск. у., Шешурск. в., д. Покровки, 20 л.; — Пермск. О. С. 2 Сент. 909, 140, 1666 и 1681 У. и Воин. У., одиночн. воен. тюр. 2 м. или стр. ар. 5 н. Исп. 26 Окт. 909.
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