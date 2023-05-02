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Канарин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Канарин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
15621. КАНАРИН, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 25 л. Гр. Гжатск. у., Рождественск. в., с. Занина; — Н. С., 7 уч. Гжатск. у. Кража, лиш. св. 3½ г. Исп. 27 нояб. 920.

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