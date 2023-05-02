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Трощилов Иван Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трощилов
Имя
Иван
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140157. ТРОЩИЛОВЪ, ИВАНЪ ПРОКОФЬЕВЪ. К. Балашовск. у., Самойловск. в., сл. Залѣсанки, 41 г.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909.

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