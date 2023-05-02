Лясковский Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лясковский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88610. ЛЯСКОВСКІЙ, НИКОЛАЙ ЯКОВлевъ. К. Щучинск. у., гм. Богуше, д. Вержбово, 23 л., рд. т. же у., гм. Грабово, въ д. Ляховъ; — Варшавск. С. П., 53 и 1 ч. 129 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 19 Мая 908. Сей приг. поглощ. приг. Варшав. Воен. О. С., отъ 24 Марта 907 г. (смертная казнь по опредѣл. Генералъ- Губерн. замѣн. ссылкой въ каторж. раб. на 10 л.)
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