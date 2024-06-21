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Бойко Кирилл Несторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Кирилл
Отчество
Несторов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130172. бойко, Кириллъ Несторовъ (онъ же Бойчукъ). К. Ольгопольск. у., Демовск. в., с. Любомирки, 29 л.; — Винницк. О. С. 18 Сент. 909, 149 и 1614 У., по сов. съ приг. Ольгопольск. С. М. С. отъ 4 Іюля 909 г. (169 М.—тюр. 6 м.), арест. отд. 2 г. Исп. 15 Окт. 909.

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