Крестинин Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крестинин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25430. КРЕСТИНИН, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Вологодск. у., Ватлановск. в., д. Дубиново; — Н. С. 3 уч. Вологодск. у. Нанес. ран, лиш. св. 6 м., по амн. нак. условно.
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