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Капелько Анания Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капелько
Имя
Анания
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
07 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4086. КАПЕЛЬКО АНАНИЯ ПЕТРОВИЧ, 24 л., Иркутск. г., б. Селенгинск. у. и д. Иркутск. Губсуд. Ст. Ст. 2 ч. 97, 98, лиш. св.1 г. П. В. З. С. 7/І—24.

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