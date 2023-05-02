Саков Василий Иванозич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванозич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8655. САКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОЗИЧ, 24 л., Череповецк. у., Дементьевск. в., с. 2 Большой Двор. Череповецк. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 нояб. 928.
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