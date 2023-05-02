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Буслаев Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буслаев
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130462. БУСЛАЕВЪ, МИХАИЛЪ ВАсильевъ. Мщ. г. Солигалича, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 1 Сент. 909, 114, 140, 9, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 9 Окт. 909. | 908 139357 169 М. | 908 68153 169 М.

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