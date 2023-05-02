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Романов Харитон Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Харитон
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
11143. Романов Харитон Яковлевич, 23 л., г. Евпа тории. В. Т. Черн. фл. и войск Крыма. Ст. ст. 1 ч. 91 У. К. 6 п. "б", 1 ч. 10 П. В. П., лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 13 авг. 926.

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