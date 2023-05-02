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Чайковский Андрей Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чайковский
Имя
Андрей
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141050. ЧАЙКОВСКІЙ, АНДРЕЙ ЯНОВЪ. К. Илжецк. у., гм. Сонно, д. Тржемха-Гурна, 19 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Радомск. г. 5 Іюня 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 20 Окт. 909.

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