Елизаров Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елизаров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2925. ЕЛИЗАРОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 26 л., Пермск. окр., с. Ильинского. Н. С. 14 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 1 ч. 157, 176, 196, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 20/ХІІ—24.
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