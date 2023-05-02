Асан-Оглы Абдул-Вели Асан-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асан-Оглы
- Имя
- Абдул-Вели
- Отчество
- Асан-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129650. АСАНЪ-ОГЛЫ, абдулъ-вели Асанъ-Оглы. Турецко-подд., 19 л., рд. Ялтинск. у., Байдарск. в., въ д. Хайтѣ; — З. Н. 2 уч. Ялтинск. у. 23 Мая 909 г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Окт. 909.
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