Шибаев Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибаев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 525
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156113. ШИБАЕВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Ловчатка). Лиш. ос. пр. изъ к. Москов. г., Звенигородск. у., Аксиньинск. в., с. Денисова, 34 л.; — Ярослав. О. С. 7 Окт. 909, 10 п. 129 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Нояб. 909. | 9 Февр. 907 г. М. С. Тверск. уч. г. Москвы, 169 М. — тюр. 1½ м. | 908 43390 170 М. | 900 7699 172 М. | 903 67395 1642 У.
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