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Копытов Абрам Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копытов
Имя
Абрам
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6478. КОПЫТОВ АБРАМ АБРАМОВИЧ, 50 л., Сычевск. у., Артемовск. в., д. Дроздово, Смоленск. Губсуд, Ст. ст. 114а, 143, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 30 мая 923.

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