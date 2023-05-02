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Домбровский Антон Юлианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домбровский
Имя
Антон
Отчество
Юлианов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46546. ДОМБРОВСКІЙ, АНТОНЪ ЮЛІАновъ. Дворян. г. Тельшей, 24 л., рд. въ д. Пржіалгово, Масядск. в., Тельшев. у.; — Ковен. О. С., 556 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Мая 905.

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