Юдинов Василий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47101. ЮДИНОВЪ, ВАСИЛІЙ КИРИЛловъ (онъ же Юдинъ). Сс.-каторж. изъ к. Ошмянск. у., Трабск. в., д. Дубоносовъ, 24 л., рд. въ г. Ошмянахъ; — Виленск. С. П., 1 п. 2 ч. 133 и 4 ч. 312 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 44491, къ продолж. срока каторж. раб. на 6 м. Исп. 1 Марта 907. | 905 44491 1632 У. | 903 103872 170 М.
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