Новиков Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9609. Новиков Иван Васильевич, 16 л., Башкирск., АССР, Уфимск. к., Дмитриевск. в. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.
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