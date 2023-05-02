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Засыпкин Тимофей Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Засыпкин
Имя
Тимофей
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46855. ЗАСЫПКИНЪ, ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯновъ. К. Екатеринбург. у., Маминск. в., с. Троицкаго, 18 л.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Екатеринбургск. у., 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 18 Іюня 905.

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