Фуер Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фуер
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140663. ФУЕРЪ, АЛЕКСАНДРЪ (АРИСТАРХЪ) Ивановъ. Посел. Бендерск. у., в. и с. Абаклыдшаба, 37 л.; — Одесск. С. П., 134, 135, 149, 132, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г., а по Выс. повел. тюр. 2 м. Исп. 25 Сент. 909.
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