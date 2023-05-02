Тасемка Якуб-Волек Абусев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тасемка
- Имя
- Якуб-Волек
- Отчество
- Абусев
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35944. ТАСЕМКА, ЯКУБЪ-ВОЛЕКЪ АБУсевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Блашки, Калишск. у., 45 л.; — Калишск. О. С. (въ 5 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 8 м. Исп. 25 Янв. 905. | 93 109386 1655 У, | 91 61065 170 М. | 92 120609 1653 У. | 88 35292 1652 У.
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