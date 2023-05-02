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Груздев Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Груздев
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3499. ГРУЗДЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 29 л., Кинешемск. у., Тарасовск. в., д. Задней. Костромск. Губсуд. Ст. ст. 109, 147 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 мая 923.

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