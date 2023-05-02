Рзянина Агафья Емельянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рзянина
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Емельянова
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34992. РЗЯНИНА, АГАФЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВА. К. Камышин. у., в. и с. Рудни, 37 л.; — У. Чл. О. С., по Камышинск. у., 170¹ и 171 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Арр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.