Плахов Егор Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плахов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7751. ПЛАХОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ, 18 л., Томск. у., Семилужск. в., Д. Кузовлево. Н. С. 1 уч. Томск у. Ст. 140-а. лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 1 нояб. 923
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