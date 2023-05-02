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Кивва Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кивва
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5852. КИВВА ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 30 л., Миргородск. у., х. Грачева, Донск. Облсуд, Ст. 142, лиш. св. 8 л., Исп. 26 сент. 923.

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