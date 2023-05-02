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Игнатьев Петр Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Петр
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
146511. ИГНАТЬЕВЪ, ПЕТРЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Земцевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Казанск. у., в. и с. Аладскаго, 23 л.; — Ставропольск. О. С. 14 Апр. 909, 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 10 Марта 909 г. (1 ч. 1655 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. въ Окт. 909. | 907 25132 169 М. | 905 74153 1647 У.

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