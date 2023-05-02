Шилова Миропия Захаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилова
- Имя
- Миропия
- Отчество
- Захаровна
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8232. ШИЛОВА, МИРОПИЯ ЗАХАРОВНА, 29 л. Гр. Вельск. у., Морозовск. в., д. 2 Окуловской; - Н. С. Вельск. у. Убийство, лиш. св. 8 л. Исп. 29 июля 919.
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