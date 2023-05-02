Денисов Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3837. ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 49 л., Гжатск. у., Столбово-Трубинск. в., д. Старое Н. С.1 уч. Сергиевск. у. Ст. ст. 113 ч. 1, 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 мая 923.
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