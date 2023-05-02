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Зверев Герасим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Герасим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3396. ЗВЕРЕВ ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л., Смоленск. г., б. Горецк. у., Дубровск. в. и мест. Н. С. 3 уч. б. Горецк. у. Ст. ст. 16, 149, лиш. св. 1 г. П. в. з. о. 31/ѴІІІ—24.

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