Крохичев Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крохичев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16221. КРОХИЧЕВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 39 л. Гр. Ветлужск. у., Николо-Шангск. в., с. Софоново; — Н. С. 5 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 3 г. условно. | 905 32761 16 и 170¹ М.
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