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Крохичев Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крохичев
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
16221. КРОХИЧЕВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 39 л. Гр. Ветлужск. у., Николо-Шангск. в., с. Софоново; — Н. С. 5 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 3 г. условно. | 905 32761 16 и 170¹ М.

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