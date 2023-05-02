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Шабанова-Шурупова Варвара Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанова-Шурупова
Имя
Варвара
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
11 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13232. ШАБАНОВА-ШУРУПОВА ВАРВАРА НИКИТИЧНА, 30 л., Пензенск. у., Дурасовск. в. и с. В. Т. Московск. окр. Ст. ст. 3 ч. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 5 л П. в. з. с. 11/ІІІ—24.

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